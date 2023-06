Como emitir o documento:

Primeiro, acesse o aplicativo Meu INSS (disponível para iOS e Android); Clique em "carteira do beneficiário" Selecione uma foto; Clique no quadrado informando que está "ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code" e em seguida, clique em "continuar". Nos próximos acessos, a carteirinha vai estar disponível, basta clicar em "carteira do beneficiário".