Luciano Rocha Serasa: contas de água, gás e luz ainda pesam no bolso do consumidor

Os resultados da pesquisa "Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023" indicam que 53% dos brasileiros endividados afirmam que as contas de luz, água e gás representam a maior fatia do orçamento mensal. Além disso, 83% dos entrevistados relatam ter atrasado o pagamento de outros tipos de contas para priorizar o pagamento de contas de água, luz ou gás.

Realizado pela Serasa em colaboração com o Instituto Opinion Box , a pesquisa também revelou que, para a maioria das pessoas (82%), o valor dessas contas no orçamento é de até R$ 750, o que corresponde a mais da metade do salário mínimo, estabelecido em R$ 1.320.

Os números indicam que atrasos prolongados no pagamento de dívidas são uma situação comum para muitos brasileiros: 74% dos devedores de contas essenciais afirmam ter uma pendência vencida há pelo menos um ano.

A pesquisa consultou 11.541 indivíduos com mais de 18 anos de todas as regiões do país, com uma distribuição de 52% de homens e 48% de mulheres.

Até 30 de novembro, a Serasa oferece descontos que podem chegar a 99% na 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. Mais de 500 empresas de diversos setores participam das renegociações.

Pela primeira vez, os consumidores têm a opção de quitar contas atrasadas de energia das empresas Enel, que atende clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro, com descontos especiais durante o evento.

As empresas que participaram do Desenrola Brasil também irão disponibilizar os mesmo descontos do programa para pagamento à vista. É possível conferir a lista completa das empresas participantes no site oficial.

Como participar?

Para participar, basta baixar o aplicativo da Serasa no seu celular, disponível para Android e iOS. Após inserir seu CPF e preencher um breve cadastro, todas as suas informações financeiras estarão disponíveis na plataforma. Ao selecionar a opção "Ver ofertas", você poderá verificar as condições de pagamento com os descontos já aplicados. Basta escolher uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

Para mais informações, os consumidores podem acessar os canais oficiais da Serasa, incluindo o site da empresa, os aplicativos disponíveis e o telefone 0800 591 1222. Além disso, é possível verificar a situação do seu nome pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para o número 11 99575–2096.