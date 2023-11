Arquivo Serasa faz eventos presenciais para renegociar de dívidas

A 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome acontece presencialmente a partir dessa terça-feira (07) até o próximo sábado (11) para os moradores da Grande São Paulo. O evento conta com a participação de mais de 500 empresas e

Os consumidores terão a oportunidade de renegociar presencialmente dívidas com mais de 500 empresas e com descontos de até 99%. O evento, que vai até 30 de novembro, oferece descontos que podem chegar a 99% e possibilita opções de pagamento por boleto ou Pix em até 72 vezes.



O evento contara com pelo menos 6 pontos de atendimento presencial na Grande São Paulo:

Largo de Santa Cecília - Centro

Praça Sílvio Romero - Vila Gomes Cardim – Zona Leste

Praça Melvin Jones – Lapa – Zona Oeste

Praça Margarida de Albuquerque Gimenez – Santana – Zona Norte

Largo da Concórdia- Brás - Centro

CTR São Bernado - Rua Padre Lustosa, 48 – Centro de São

Bernardo do Campo

As empresas que participaram do Desenrola Brasil também irão disponibilizar os mesmo descontos do programa para pagamento à vista. É possível conferir a lista completa das empresas participantes no site oficial. Segundo os dados do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, em setembro de 2023 havia mais de 4,8 milhões de pessoas endividadas só na capital paulista e quase 17 milhões no Estado.



Pela primeira vez, os consumidores têm a opção de quitar contas atrasadas de energia das empresas Enel, que atende clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, e da Light, concessionária do Rio de Janeiro, com descontos especiais durante o evento.



O evento terá edições presenciais em mais quatro cidades:

Campinas (SP) – 30/10 a 4/11

Salvador (BA) – 7/11 a 11/11

Recife (PE) – 21/11 a 25/11

Rio de Janeiro (RJ) – 21/11 a 25/11

Para mais informações, os consumidores podem acessar os canais oficiais da Serasa, incluindo o site da empresa, os aplicativos disponíveis e o telefone 0800 591 1222. Além disso, é possível verificar a situação do seu nome pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para o número 11 99575–2096.