Rovena Rosa/Agência Brasil - 06/11/2023 Academia de ginástica na Vila Saúde ficou sem energia elétrica após apagão na última sexta-feira (3)

O Governo de São Paulo inicia nesta quinta-feira (9) um plantão especial de atendimento do Procon Móvel para reclamações sobre o desabastecimento de energia elétrica . Até o próximo dia 17, o serviço será prestado em locais de grande circulação para atender moradores da capital e Grande São Paulo.

A medida será implementada para auxiliar a população afetada pela falta de luz desde a última sexta (3). A unidade móvel do Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), vai prestar atendimento presencial das 10h às 16h, exceto durante o próximo final de semana e no feriado de Proclamação da República, no dia 15.

Os especialistas do Procon-SP vão orientar a população sobre como encaminhar reclamações e queixas em relação aos problemas gerados pela falta de energia na região metropolitana, além da dificuldade de acesso aos canais de atendimento das concessionárias.

Desde a última sexta-feira (3/11), o órgão de defesa do consumidor paulista recebeu mais de 500 reclamações relacionadas ao tema. Mais informações também estão disponíveis no portal do Procon-SP.

Na sexta-feira (3), a Grande São Paulo foi atingida por um temporal que registrou ventos superiores a 100 km/h, o que derrubou árvores na fiação elétrica e causou a morte de oito pessoas.

Confira os dias e locais de atendimentos:

09/11 – Pátio do Colégio 10/11 - Praça da República 13/11 – Estações da EMTU Jabaquara e São Mateus 14/11 – Estações da EMTU Cotia e Guarulhos 16/11 – Estações da EMTU Osasco e Morumbi 17/11 – Estações da EMTU Ipiranga e Bresser-Mooca

Horário: 10h às 16h