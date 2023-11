Moreira Mariz/Agência Senado Eduardo Braga

O Senado aprovou em segundo turno nesta quarta-feira (8) a reforma tributária do relator Eduardo Braga (MDB-AM). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) agora voltará para a Câmara e, se aprovada, segue para sanção presidencial.

O texto foi aprovado por 53 a 24 nos dois turnos. Por se tratar de um PEC, eram necessários 49 votos (três quintos) dos 81 senadores para aprovação do texto.

Apesar da pressão da oposição, a composição de partidos do governo conseguiu aprovar o texto, considerado crucial para o mandato atual.

Principal partido de oposição, o PL teve apenas um voto a favor da proposta, do senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Apesar de estar no governo no Ministério de Portos e Aeroportos, o Republicanos, partido do ministro Silvio Costa Filho, votou inteiro contra a proposta.

Por outro lado, dois partidos da base foram essenciais para a aprovação: os 11 senadores do MDB votaram a favor da reforma. No União Brasil, apenas Sergio Moro votou contra.





Veja como votou cada deputado:

Votaram a favor

MDB

Alessandro Vieira

Confúcio Moura

Eduardo Braga

Fernando Dueire

Fernando Farias

Giordano

Ivete da Silveira

Jader Barbalho

Marcelo Castro

Renan Calheiros

Veneziano Vital do Rêgo

Novo

Eduardo Girão

PDT



Leila Barros

Weverton

PL



Eduardo Gomes

Podemos

Carlos Viana

Rodrigo Cunha

Styvenson Valentim

Zequinha Marinho

PP



Ciro Nogueira

Laércio Oliveira

PSB



Ana Paula Lobato

Chico Rodrigues

Flávio Arns

Jorge Kajuru

PSD



Angelo Coronel

Daniella Ribeiro

Eliziane Gama

Jussara Lima

Lucas Barreto

Mara Gabrilli

Margareth Buzetti

Nelsinho Trad

Omar Aziz

Otto Alencar

Sérgio Petecão

Vanderlan Cardoso

Zenaide Maia

PSDB



Plínio Valério

PT



Augusta Brito

Beto Faro

Fabiano Contarato

Humberto Costa

Jaques Wagner

Paulo Paim

Rogério Carvalho

Teresa Leitão

Rede



Randolfe Rodrigues

União



Alan Rick

Davi Alcolumbre

Efraim Filho

Jayme Campos

Marcio Bittar

Professora Dorinha Seabra

Votaram contra

Novo

Eduardo Girão

PL



Astronauta Marcos Pontes

Carlos Portinho

Flávio Bolsonaro

Jaime Bagattoli

Jorge Seif

Magno Malta

Rogerio Marinho

Romário

Wellington Fagundes

Wilder Morais

Podemos

Marcos do Val

Oriovisto Guimarães

Soraya Thronicke

PP



Dr. Hiran

Esperidião Amin

Luis Carlos Heinze

Tereza Cristina

PSDB



Izalci Lucas

Republicanos



Cleitinho

Damares Alves

Hamilton Mourão

Mecias de Jesus

União



Sergio Moro