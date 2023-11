Senado Federal Casa Verde e Amarela

O Programa Minha Casa, Minha Vida poderá ser estendido para famílias com renda de até R$12mil. A informação veio do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, durante o programa Conversa com o Presidente desta terça-feira (7), transmitido nas redes sociais do presidente Lula.

O ministro disse que está articulando com a Caixa Econômica Federal para ampliar o público beneficiado pela faixa 3 do programa, que hoje financia imóveis para famílias com renda mensal entre R$4,4 mil e R$8 mil.

Jader também prometeu que mais de 2 milhões de residências do Minha Casa, Minha Vida vão ser concluídas até o final de 2026.

Bibliotecas e varandas

Durante o mesmo programa, Jader Filho citou o acréscimo de bibliotecas e varandas nos imóveis construídos por meio do programa habitacional e explicou que os livros serão doados pela Academia Brasileira de Letras (ABL).