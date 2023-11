Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do Banco Central do Brasil

O Brasil agora é o país com a maior taxa real de juros do mundo, mesmo após o anuncio feito pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de um novo corte da taxa básica, de 0,50 ponto percentual (p.p.) nesta quarta-feira (1).

Segundo levantamento do MoneYou, os juros reais do país ficaram em 6,90%, no topo do ranking. Em seguida veio o México, com taxa real de 6,89%.

O juro real é formado pela taxa de juros nominal do país subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses.





De acordo com o MoneYou, a volta do Brasil ao topo do ranking reflete a abertura das curvas de juros futuros (expectativas dos rendimentos médios de títulos públicos), após falas recentes do governo sobre o cenário fiscal do país.

As projeções mais baixas para a inflação completam o cenário e também ajudam a explicar a volta do Brasil ao 1º lugar.





Terceiro corte seguido de juros

Nesta quarta-feira (1º), o Copom anunciou um novo corte da taxa básica de juros, de 0,50 p.p.. Com a redução, a Selic ficou em 12,25% ao ano.

Esse foi o terceiro corte consecutivo da taxa básica por parte do colegiado, após a Selic ter se mantido em 13,75% ao ano durante quase de um ano.