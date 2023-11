Reprodução/TV Câmara O evento aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasilia

Na manhã desta quarta-feira (1º), ocorreu na Câmara dos Deputados, em Brasília, um seminário sobre a Reforma Administrativa no Brasil. O evento foi produzido pela Frente Parlamentar de Empreendedorismo.

Diversos deputados estiveram presentes no evento, que foi transmitido pela TV Câmara. Além dos parlamentares, mais de 350 empresários participaram da conversa que reivindicava a Reforma Administrativa.

O pedido de reforma é justificado como uma forma de fazer com que país não gaste mais do que arrecada, sendo uma das premissas da Frete Parlamentar o corte de 0,5% do Orçamento Nacional para 2024. Isso representa R$ 20 bilhões em investimentos no setor, como na própria iniciativa privada e nas indústrias, sendo revertido para a geração de serviços à população brasileira.

Em entrevista ao Portal iG , um dos maiores empresários brasileiros, Jorge Gerdau, explicou que "o que se propõe de investimento, de crescimento econômico, acaba fazendo com que a reforma administrativa tenha que modernizar o país, mas tem que se ajustar aos propósitos operacionais de políticas globais".