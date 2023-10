José Cruz/Agência Brasil Ministro do Trabalho sugere adoção de semana de trabalho de 4 dias

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira (9) que "passou da hora" da semana de trabalho de quatro dias ser um tema debatido no Brasil. Segundo ele, a pauta é "importantíssima", e a "economia brasileira suportaria" o modelo.



A fala foi feita durante audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado, na qual Marinho sugeriu que o Congresso debata o tema. Na visão do ministro, a palavra final deve ser dos parlamentares, que terão que decidir "se é hora de fazer uma nova regulagem de jornada" no Brasil.

Em sua fala, Marinho citou experimentos que estão sendo realizados sobre o modelo. No Brasil, 15 empresas testam oficialmente desde setembro a semana de trabalho de quatro dias, em experimento promovido pela iniciativa global 4 Day Week Global.



A iniciativa é a mesma que, anteriormente, já realizou testes mundo afora, em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Agora, as empresas brasileiras passam pela experiência, que vai durar seis meses, contando com mentorias para não apenas diminuir um dia de trabalho, mas também melhorar a gestão de tempo, automatizar processos, delegar tarefas e rever prioridades durante a rotina.

Semana de trabalho de quatro dias

De acordo com as experiências da 4 Day Week Global, o objetivo da semana de trabalho de quatro dias é manter 100% do salário dos funcionários e 100% da produtividade, mas em 80% do tempo de trabalho.

Na prática, isso pode significar, ou não, uma semana de trabalho de quatro dias. A depender do setor, da empresa ou do modelo do negócio, a melhor solução pode não ser a semana de quatro dias, mas sim a manutenção de cinco dias trabalhados, mas com menos horas diárias.

No Brasil, a iniciativa conta com a parceria da WeWork e da Reconnect Happiness at Work. As empresas que participam dos testes são:

Editora MOL

Smart Duo

T4S - Thanks for Sharing Comunicação

GR Assessoria Contábil

Brasil dos Parafusos

Abaeterno

Plonge

Haze Shift Consultoria

Oxygen Experiências, Capacitação e Conteúdo em Inovação

Alimentare Nutrição e Serviços

PiU Comunica

Innuvem

Inspira

Clementino e Teixeira Advocacia

Hospital Indianópolis

Testes internacionais



Embora o experimento no Brasil ainda esteja acontecendo, as experiências internacionais mostram dados positivos sobre a semana de trabalho de quatro dias.

Na Austrália, 95% das empresas que passaram pelos testes quiseram continuar com a semana de quatro dias. No Reino Unido, a taxa foi de 92%; nos Estados Unidos, de 67%.

Já do lado dos funcionários, 96% quiseram manter a jornada reduzida na Austrália e nos Estados Unidos, assim como 92% dos trabalhadores no Reino Unido.

Os dados coletados nesses países mostram ainda melhorias em questões relacionadas à saúde mental dos trabalhadores, reduzindo índices de burnout e stress.