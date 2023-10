Marcello Casal JrAgência Brasil - 29/07/2022 Desenrola entra em nova fase nesta segunda

O governo federal entra nesta segunda-feira (9) na última fase do programa Desenrola Brasil , para renegociação de dívidas, com o lançamento do site desenrola.gov.br , que vai permitir o contato entre empresas e devedores para quitar o débito e limpar o nome.

Os interessados poderão renegociar suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. O programa deve ficar vigente até o final deste ano.

No site, os descontos aparecerão em ordem decrescente, ou seja, os bancos que ofereceram descontos maiores aparecerão primeiro.

Com o site aberto, o Ministério da Fazenda prevê que os consumidores tenham 20 dias para realizar a renegociação.

Nesta etapa, o programa vai renegociar dívidas de pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que tenham dívidas de até R$ 5 mil. Posteriormente, é possível que esse limite suba para R$ 20 mil.

Para acessar a plataforma do Desenrola, é preciso ter conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Segundo a Fazenda, a medida visa a segurança do endividado. Veja aqui como criar uma conta gov.br.

Uma vez dentro do site, o consumidor entrará em uma fila, e, se não renegociar a dívida dentro de 20 dias, sua vaga será dada para o próximo.

O Ministério da Fazenda orienta os interessados a verificarem link recebidos com tentativas de fraudes e reforça que a renegociação de dívidas somente poderá ser feita por meio do site desenrola.gov.br.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é uma iniciativa do governo Lula que visa ajudar a renegociação de dívidas da população, visando reduzir o nível de endividamento do país.

O programa Desenrola Brasil começou a operar em 17 de julho de 2023 na Faixa 2, que contempla pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil e cujas dívidas em face de bancos foram inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.

Além disso, nesta primeira etapa, todas as pessoas com dívidas de até R$ 100 tiveram o nome limpo.

Para definir os descontos das dívidas, foi realizado um leilão, destinado aos credores inscritos no programa, que ofereceram lances para melhorar a condição da renegociação de dívidas.