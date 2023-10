Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 10/04/2023 Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, durante reunião do balanço dos 100 dias de governo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (5) que a taxa de câmbio acima de R$ 5 e a taxa de juros em queda vão beneficiar as exportações brasileiras, bem como a reforma tributária , se aprovada.



"A carga tributária é elevada, mas a reforma vai ajudar. O IVA (Imposto sobre Valor Agregado, que será criado na reforma, para substituir cinco tributos) vai desonerar investimentos e exportações", afirmou Alckmin, em discurso no encerramento do primeiro dia do Enaex 2023, evento sobre o comércio exterior promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), no Rio.

Nesta quinta, o dólar a lcançou R$ 5,16, maior valor desde março . Durante o pregão, a moeda americana atingiu R$ 5,18, à espera dos dados de desemprego nos EUA e em maio a incertezas sobre a inflação americana.

Alckmin também comemorou a aprovação de acordos comerciais entre o Mercosul e outros blocos ou países, medidas de desburocratização no comércio externo e o financiamento às exportações.

Por outro lado, ressaltou que a reforma tributária ainda não está "perfeita".

"A Reforma Tributária não é perfeita, mas vai desonerar investimentos e exportações", disse.

Alckmin reforçou ainda a previsão da sua pasta de que o Brasil feche o ano com recorde na balança comercial. O destaque serão os produtos primários, como soja, milho e petróleo. O vice-presidente reconheceu que é importante desconcentrar a pauta de exportações do país.