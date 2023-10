Ricardo Stuckert/PR - 11.08.2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do Novo PAC

O Governo Federal lançou na última quinta-feira (28) a campanha publicitária do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC . A peça visa mostrar quais são as ações que o governo tem trabalhado para promover o crescimento econômico e a inclusão social. Essas medidas devem acarretar na geração de empregos e redução da desigualdade social e regional.



O Novo PAC deverá ser detalhado de forma mais regionalizada , mostrando como ocorrerá cada um dos investimentos coordenados pela União. A medida é uma parceria com o setor privado, os estados, municípios e movimentos sociais.

A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal seguiu a mesma linha de estratégia de campanha da multivacinação, que foi bem sucedida. Com a peça chamada "O Novo PAC é o Brasil no rumo certo”, é gravado um filme de 30 segundos para TV, e de 2 minutos para a internet. Além disso, há a promoção através de spot, banner para portais digitais e para anúncios em revistas. Ao todo, serão lançados 27 filmes, sem contar os spots, peças gráficas e digitais, que serão destaques nas principais obras do Distrito Federal. Veja a campanha:

Segundo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o objetivo é conseguir fazer com que o país tenha uma nova onda de desenvolvimento: "O que a gente quer fazer no Brasil é que ele volte a ser feliz, volte a se desenvolver. O PAC é apenas o início de uma história que já deu certo no país, estamos aqui para provar que o Estado vai ser indutor de crescimento".



Ao todo, o Novo PAC vai investir cerca de R$ 1,7 trilhão nos estados brasileiros. Desse montante, R$ 1,4 trilhão será destinado até 2026, com os outros R$ 320,5 bilhões após 2026. Dentre as áreas que serão atingidas, estão no compromisso com a transição ecológica, com a neoindustrialização, com o crescimento do país e a geração de empregos de forma sustentável.

Na divisão, os investimentos previstos com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) somam R$ 371 bilhões; o das empresas estatais, R$ 343 bilhões; financiamentos, R$ 362 bilhões; e setor privado, R$ 612 bilhões. A divisão de investimento por estado já foi divulgada.

R$ 136 bilhões

Em setembro, no âmbito do Novo PAC , o Governo Federal lançou a primeira fase da seleção de projetos prioritários para estados e municípios. Nessa etapa, os aportes do Novo PAC - Seleções totalizam R$ 65,2 bilhões e serão aplicados em 27 modalidades executadas pelos ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob coordenação da Casa Civil. A segunda fase prevê outros R$ 70,8 bilhões, compondo um total de R$ 136 bilhões.

A definição das prioridades tem participação direta de municípios e estados, que podem inscrever as propostas de 9 de outubro a 10 de novembro de 2023. O intuito da campanha é também mobilizar os gestores estaduais e municipais para este processo.

O presidente Lula, durante o lançamento do Novo PAC - Seleções, pediu empenho aos prefeitos e prefeitas para que não percam o prazo de inscrição e disse que espera que as obras do Novo PAC possam chegar a todos os 5.570 municípios, convertendo-se em empregos para a população das cidades beneficiadas.

“Buscaremos um diálogo permanente, uma governança conjunta, um envolvimento pessoal de cada um de nós, mas solicitamos e queremos o envolvimento pessoal de cada governador, governadora, prefeito e prefeita para que possamos garantir a implementação e agilidade dessas obras”, acrescentou o ministro Rui Costa, da Casa Civil, responsável pela coordenação do programa.

Projetos

Parte dos recursos da primeira fase do Novo PAC - Seleções (R$ 40 bilhões) está destinada a projetos na área de Cidades Sustentáveis e Resilientes, que incluem mobilidade urbana e renovação de frotas; urbanização de favelas e regularização fundiária; prevenção de desastres naturais, contenção de encostas e drenagem urbana; gestão de resíduos sólidos e esgotamento sanitário urbano.

Frente aos projetos de contenção de encostas e drenagem urbana, por exemplo, o Governo dará especial atenção a locais afetados por crises que resultaram em fatalidades ou feridos nos últimos anos. “Esses municípios terão, de forma transparente e objetiva, prioridade na seleção”, garantiu o ministro da Casa Civil.

Números expressivos

O Novo PAC incluiu novos eixos de atuação, como a inclusão digital e conectividade, para levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G, vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas. Investimento total: R$ 28 bilhões.

No eixo Saúde, serão construídas novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado. O programa investe ainda no complexo industrial de saúde, fortalecendo a oferta de vacinas e hemoderivados e também em telessaúde para aumentar a eficiência em todos os níveis de atendimento à população. Investimento total: R$ 31 bilhões.

A construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de institutos e universidades federais são prioridades na Educação. O programa vai impulsionar a permanência dos estudantes nas escolas, a alfabetização na idade certa e a produção científica no Brasil. Investimento total: R$ 45 bilhões.

Para novas concessões rodoviárias, são estimados investimentos de R$ 72,8 bilhões. Em leilões de portos, R$ 9 bilhões. Em transmissão de energia, mais R$ 40,1 bilhões. Na área de saneamento, são R$ 24,4 bilhões e outros R$ 2,2 bilhões devem ser investidos em resíduos sólidos urbanos.