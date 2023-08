Ricardo Stuckert Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira (14) que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) busca reduzir o "custo Brasil" e, para isso, será necessário "muito dinheiro".



"Queremos fazer as rodovias, as ferrovias que precisam ser feitas nesse país, vai precisar de muito dinheiro. Queremos baixar o custo Brasil, melhorando as condições de infraestrutura em todo território nacional", disse o presidente da República sobre o programa lançado na última sexta-feira (11).

Lula afirmou que caberá ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentar o programa a governadores.

Lula deu as declarações no programa Conversa com o Presidente, produzido pela EBC.

Na sexta, durante cerimônia de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Lula criticou a "austeridade fiscal quase obsessiva" que fez com que obras dos programas passados fossem interrompidas.

"Assumimos o compromisso moral neste novo PAC de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal quase obsessiva interrompam pela metade os anseios mais justos da nossa população", afirmou.

O presidente classificou a retomada do PAC como o "início" de seu terceiro mandato no Palácio do Planalto.

"Hoje começa o meu governo. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado", disse. "Ministro vai ter que parar de ter ideia. Ministro vai ter que trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC", continuou.

O programa prevê investimentos de R$ 1,68 trilhão nos próximos anos, mas Lula ressaltou também que novos projetos podem ser incluídos no programa.