Marcello Casal Jr/Agência Brasil Cada vencedor do concurso 2.620 da Mega-sena levará para casa R$ 29.058.128,28

Quatro pessoas acertaram as seis dezenas do concurso 2.620 da Mega-Sena, realizado neste sábado (12) pela Caixa Econômica Federal. O prêmio, de R$ 116.232.513,11, será dividido entre dois moradores de Sinop (MT), um de Fortaleza (CE) e um de Uberaba (MG).



As dezenas sorteadas foram: 04 - 06 - 13 - 21- 26 - 28.

Cada vencedor terá direito a um montante de R$ 29.058.128,28.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para a próxima quarta (16).

Como apostar na Mega-Sena

Além do prêmio principal, para quem acerta os seis números sorteados, ainda é possível ganhar valores com quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números de forma avulsa ou tentar a sorte com a Surpresinha, que escolhe os números aleatoriamente, pelo sistema das Loterias. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, aposta conhecida como Teimosinha.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo das Loterias. O valor mínimo da aposta para a escolha de seis números, entre 1 e 60, é de R$ 5,00.