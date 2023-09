Divulgação Procon RJ multa Hurb em mais de R$ 400 mil por descumprimento de oferta e prática abusiva

O site de viagens Hurb foi multado, nesta segunda-feira (25/09), pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro em R$407.324,44 por descumprimento de oferta e prática abusiva. A punição foi motivada depois de várias tentativas do Procon-RJ de conciliação amigável dos consumidores com a agência de viagens. A Hurb terá prazo de 15 dias para apresentar recurso , que será analisado pela equipe de advogados do Procon Estadual.

De acordo com Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, a autarquia criou um grupo de trabalho para apurar e conferir celeridade às reclamações recebidas contra a Hurb. O objetivo é atender a todos os consumidores que buscaram o Procon Estadual e apurar supostas infrações consumeristas praticadas pela empresa. Até o momento, foram registradas 1712 reclamações.

Ainda de acordo com Coelho, após terem sido feitos contatos com os consumidores, foi constatado que 122 acordos foram cumpridos. Essa atitude da agência motivou o Procon-RJ a realizar reunião com a empresa e convidá-la a participar de um mutirão de audiências virtuais conciliatórias. Com isso, nas duas últimas semanas, foram realizadas 104 novas audiências.

“Mas a falta de propostas efetivas de acordo levou à suspensão de novos agendamentos até que a Hurb apresente prazos razoáveis para as devidas devoluções de valores ou cumprimento de ofertas aos consumidores que registraram suas reclamações junto aos canais de atendimento do Procon-RJ”, explica Coelho.

Segundo o presidente do Procon-RJ, todos os meios de conciliação foram empregados na tentativa de solucionar os casos individuais registrados junto à autarquia: “Apesar de reuniões com representantes da empresa, não foi possível, até o momento, chegarmos a um resultado satisfatório para a maioria dos consumidores. Sendo assim, além da autuação resultado de processo administrativo instaurado no início deste ano, poderão ser aplicadas outras multas nos demais procedimentos individuais”, finaliza.