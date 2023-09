Reprodução Lula ao lado de Arthur Lira





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contrariou nesta segunda-feira (25) o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao dizer que não tem interesse neste momento em trocar a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano.

"O único cargo que eu não posso mexer é no meu e no do Geraldo Alckmin, que foi o povo brasileiro que deu. Mas o restante eu posso mexer em qualquer um e posso dizer que, por enquanto, não estou disposto a mexer com nada. Eu estou disposto a fechar o ano bem", disse o chefe do Executivo federal ao conversar com jornalistas no Palácio do Itamaraty em Brasília.





A posição é diferente de Lira, que afirmou publicamente que o PP e Republicanos entraram na base do governo federal tendo como contrapartida os ministérios de Esporte e Portos e Aeroportos e a Caixa, local que também iria contemplar outros partidos do Centrão.

“Ali [na Caixa] as coisas têm que ser tratadas com muita transparência e vão ser tratadas com muita clareza. E vão ter, claro, indicações políticas que não serão criminalizadas por isso. A turma terá responsabilidade. A exoneração é o primeiro convite para quem não andar corretamente”, explicou no dia 17 de setembro ao dar entrevista à Folha de S.Paulo.