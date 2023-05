Devolução Voluntária

Uma das medidas adotadas pelo Hurb foi implementar o projeto Devolução Voluntária. Com ele, clientes que compraram pacotes mas não se sentem seguros em realizar as viagens por conta do momento em que a empresa se encontra podem pedir a devolução integral do dinheiro, sem multa e com correção monetária. O programa, porém, não vale para todos os destinos neste primeiro momento.