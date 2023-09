Luciano Rodrigues Os termos como "problema no Pix", "Nubank Pix fora do ar", "Pix fora do ar", "problema no Pix da Caixa" tiveram um aumento nas buscas no Google Trends

O serviço Pix enfrenta instabilidade em vários aplicativos de bancos digitais nesta segunda-feira (25). O problema afeta usuários da Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, PagBank, e outros.

As primeiras falhas foram registradas por volta das 12h, atingindo um pico de notificações pouco antes das 14h. Em alguns casos, as transações entre bancos estão afetadas, mas as transferências entre clientes da mesma instituição bancária continuam funcionando.

Um usuário publicou no X (antigo Twitter) sua história, afirmando que deixou de fazer as compras no supermercado devido ao problema no Pix.

Você vai no mercado só com celular pra fazer o pagamento em Pix, mas ai quando vou pagar no caixa, adivinha ? @nubank com problema no Pix. :clown_face::clown_face: — Daniel Chagas (@DanielCchagas) September 25, 2023





Usuários relataram problemas com o Pix, e termos como "problema no Pix", "Nubank Pix fora do ar", "Pix fora do ar", "problema no Pix da Caixa" tiveram um aumento nas buscas no Google Trends.

Muitos clientes reclamam que, quando tentam fazer uma transferência via Pix, recebem mensagens de que um erro impede o processo ou de que a transferência pode demorar mais do que o esperado.

todos os bancos dando problema no pix meu Deus q castigo é esse pic.twitter.com/1eaxOD8D3C — gio (@comentgioo) September 25, 2023

A reportagem entrou em contato com as assessorias dos bancos citados. O Bradesco informou que seus serviços também estão operacionais. Já o Itaú Unibanco esclarece que identificou uma instabilidade no serviço de transferências via Pix no final da manhã desta segunda-feira (25). O processo já foi restabelecido e normalizado para todos os clientes. O Itaú pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente. Os demais bancos não responderam até a publicação desta reportagem.

O Banco Central informou que seus sistemas estão funcionando normalmente.