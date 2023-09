pixbay Mercado financeiro revisa projeção de crescimento para esse ano

Mercado financeiro elevaram a projeção de crescimento da economia para este ano, passando de 2,89% para 2,92%. Essa atualização foi divulgada no relatório "Focus" pelo Banco Central nesta segunda-feira (25). O levantamento consultou mais de 100 instituições financeiras na semana passada.

Sobre a 2024, a previsão de crescimento da economia permaneceu em 1,50%. Esse aumento nas expectativas de crescimento ocorre após o anúncio de um crescimento de 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, superando as expectativas dos analistas.

Sobre a inflação para esse ano, os analistas do mercado financeiro mantiveram o valor em 4,86% na última semana. Mesmo assim, a estimativa dos analistas para a inflação de 2023 ainda segue acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para definir a taxa Selic e tentar conter a alta dos preços, o BC já está mirando, neste momento, na meta do próximo ano e no objetivo, em 12 meses, para o início de 2025.

A meta central de inflação é de 3,25% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,75% e 4,75% neste ano. Conforme a pesquisa do BC, o mercado financeiro manteve em 3,86% sua estimativa para a inflação de 2024.

Se a projeção do mercado se confirmar, este será o terceiro ano consecutivo em que a inflação ultrapassa a meta estabelecida, ou seja, em que o IPCA fica acima do limite determinado pelo governo. Em 2022, a inflação atingiu 5,79%. Quanto mais alta a inflação, menor o poder de compra das pessoas, especialmente daquelas com salários mais baixos, pois os preços dos produtos aumentam sem que os salários acompanhem esse aumento.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anunciou na última semana a redução da Selic de 13,25% para 12,75%, menor patamar em 16 meses. Esta é a segunda queda consecutiva no índice em 0,5 ponto percentual.

Em agosto, o BC realizou o primeiro corte na taxa em três anos - de 13,75% a 13,25%. Antes disso, a última queda havia sido em agosto de 2020. Na última reunião, a ata já havia sinalizado que manteria o ritmo de queda.

Para o final de 2023, o mercado conservou a projeção de 11,75% para a Selic . Já para o encerramento de 2024, a estimativa do mercado para a taxa básica de juros da economia permaneceu em 9% ao ano. O relatório também manteve a previsão de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil para este ano em US$ 80 bilhões. Da mesma forma, a estimativa para 2024 permaneceu inalterada em US$ 80 bilhões.