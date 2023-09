Valter Campanato/Agência Brasil - 08/08/2023 Fernando Haddad





O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira (13) que 924 empresas aderiram ao programa Desenrola Brasil, uma iniciativa que visa auxiliar na renegociação de dívidas de consumidores inadimplentes em todo o país. Essas empresas representam um índice de 86% das dívidas de até R$ 5 mil que os consumidores possuem com o setor privado.

O programa Desenrola Brasil oferece garantias para a renegociação de dívidas tanto bancárias quanto não bancárias, com valores somados de até R$ 5 mil por consumidor. Os devedores elegíveis incluem pessoas físicas com renda mensal de até dois salários mínimos e aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal.

Na próxima fase do programa, será permitida a renegociação das dívidas de consumidores que ficaram negativados no período entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

O governo está considerando um possível aumento na inadimplência durante esse período e busca oferecer alternativas para que os consumidores possam regularizar suas pendências financeiras.

Para viabilizar as negociações, as empresas credoras competirão entre si, oferecendo descontos atrativos, tornando o processo mais favorável aos devedores. Essas negociações serão facilitadas pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), que disponibiliza R$ 8 bilhões para esse fim.





O leilão das dívidas está previsto para começar no final da próxima semana, e as dívidas serão organizadas em lotes por categoria, incluindo cartão de crédito, varejo, eletricidade e saneamento. Esse processo visa tornar as renegociações mais eficientes e específicas para cada tipo de dívida.

As estimativas preliminares indicam que o programa Desenrola Brasil poderia beneficiar até 43 milhões de pessoas, com um potencial de renegociação de dívidas que ultrapassa os R$ 50 bilhões.