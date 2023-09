Agência Brasil Crescimento do PIB supera expectativas

O Ministério da Fazenda comemorou o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado nesta sexta-feira (1º). De acordo com a pasta, o crescimento de 0,9% no segundo trimestre deste ano "supreendeu as expectativas".



Em nota técnica, a Secretaria de Política Econômica (SPE) da Fazenda aponta que o crescimento foi superior às projeções da própria SPE e do mercado, já que ambos previam alta de 0,3%.

"Destaca-se, sobretudo, a menor retração do setor agropecuário comparativamente ao esperado pelas projeções de mercado; o maior crescimento em Serviços, como reflexo do avanço em Outras atividades de serviço; e a expansão mais forte do que a esperada tanto para o Consumo das famílias como para o Consumo do governo", diz a nota.

Com o crescimento de 0,9% no trimestre, a SPE afirma que o carry-over para 2023 é de 3,1%. Isso significa que, mesmo que o PIB não cresça mais neste ano, já terá subido 3,1%, como explicou o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan.



Segundo a SPE, o resultado "confere viés positivo" para a estimativa da secretaria, que é de crescimento do PIB de 2,5% em 2023. "Para o 3T23, a perspectiva é de redução do ritmo de crescimento na margem, seguida de leve recuperação no último trimestre do ano. As tendências de desaceleração da atividade em Serviços e de retração da Indústria de transformação, já observadas desde meados de 2022 na comparação interanual, devem seguir até o final do ano. Essa dinâmica reflete, pelo lado da demanda, a retração dos investimentos", diz a nota.