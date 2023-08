Marcello Casal Jr/Agência Brasil Restituição do Imposto de Renda é paga nesta semana

A restituição do Imposto de Renda será paga nesta quinta-feira (31) a contribuintes contemplados pelo 4º lote. Ao todo, 6.118.310 pessoas recerão R$ 7,5 bilhões da Receita Federal.



Diferentemente dos primeiros lotes, compostos sobretudo por contribuintes prioritários e por pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou escolheram a restituição via Pix, 94% do 4º lote é composto por contribuintes não prioritários.



Para saber se a restituição está disponível , os contribuintes podem fazer a consulta no site da Receita Federal.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não receba o crédito (como, por exemplo, por desativação da conta informada) o valor fica disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesses casos, é necessário reagendar o crédito da restituição pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB, por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Quem está com a declaração processada e em fila de restituição mas ainda não foi contemplado no 4º lote deve receber o valor no 5º e último lote, que será pago no dia 29 de setembro.