Antônio Cruz/ Agência Brasil - 22/05/2023 Inscrições de concurso da Câmara abrem hoje

As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados abrem nesta segunda-feira (28), às 16 horas (horário de Brasília). Ao todo, 140 vagas estão disponíveis, além do cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 26,2 mil e R$ 34,8 mil.



Os candidatos interessados podem se inscrever pelo site da FGV Conhecimento , no qual os editais já podem ser consultados. As inscrições vão até o dia 4 de outubro, também às 16 horas, e as provas do processo seletivo estão previstas para dezembro.

As 140 vagas estão distribuídas em 10 cargos diferentes. Confira abaixo o número de vagas e o salário de cada cargo:

Analista legislativo - Contador: 3 vagas com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Informática Legislativa: 30 vagas com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Técnico em Material e Patrimônio: 20 vagas com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Assistente Social: 2 vagas com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Enfermeiro: 2 vagas com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Farmacêutico: 1 vaga com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Médico: 15 vagas com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Técnico Legislativa: 33 vagas com remuneração inicial de R$ 26.196,30

Analista Legislativo – Consultor Legislativo: 32 vagas com remuneração inicial de R$ 34.812,19

Analista Legislativo – Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira: 2 vagas com remuneração inicial de R$ 34.812,19

Processo seletivo

Todas as vagas são para Brasília (DF), mas as provas do processo seletivo serão aplicadas em todas as capitais brasileiras. Para se candidatar, é necessário ter formação superior na área indicada pelo edital. 5% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência, e 20% são reservadas para candidatos negros.

No dia 3 de dezembro, ocorrerão as provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico. Ocorrerão também as provas objetivas para os cargos de Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.



Já no dia 10 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e a prova discursiva para os candidatos aos cargos de Técnico Legislativa, além das provas discursivas para os cargos de Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.

As inscrições para Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira têm custo de R$ 120, enquanto as inscrições para os demais cargos custam R$ 95.