Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, pasta que lidera as discussões sobre o tema

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos começa nesta sexta-feira (25) a discutir a possibilidade de se adotar uma prova única para diversos concursos públicos federais, o que seria chamado de Concurso Nacional Unificado.



O modelo será discutido nesta sexta-feira em reunião com órgãos do governo autorizados a realizar concursos públicos. Segundo o ministério, a ideia é que uma mesma prova seja realizada, ao mesmo tempo, em 180 cidades do país, em um modelo parecido com o do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Por enquanto, o governo não revelou mais detalhes sobre o projeto, como quais órgãos participariam do Concurso Nacional Unificado e como seriam aplicadas provas específicas para determinados cargos. Além disso, não foi revelada data para que os estudos sobre o tema sejam concluídos.

Neste ano, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos já autorizou a abertura de mais de 8 mil vagas em ministérios, agências e institutos.

O secretário de Gestão de Pessoal do ministério, José Celso Cardoso Jr., classificou como "inovadora" a iniciativa de unificar concursos. "Com essa estratégia, nós pretendemos atrair pessoas que jamais teriam, em outras condições, oportunidade de concorrer a uma vaga no setor público", disse ele.