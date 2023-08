Como saber se caí na malha fina?

Para descobrir, clique no link abaixo, faça login e clique em "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Na seção "Processamento" ou "Serviços do IRPF", clique em "Pendências de malha". Se a informação exibida for "Em Fila de Restituição", está tudo certo com sua declaração e a restituição cairá em um dos lotes futuros. Se a declaração tiver caído na malha fina, o sistema mostrará o motivo e, em alguns casos, é possível enviar uma declaração retificadora; em outros, é necessário apresentar documentos que comprovem as informações declaradas.