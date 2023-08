Antônio Cruz/ Agência Brasil - 22/05/2023 Congresso aprovou arcabouço fiscal

Aprovado pela Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira (22), o arcabouço fiscal tem algumas exceções. Os deputados aprovaram ontem uma mudança do Senado que tira do limite de gastos os repasses ao Fundeb, fundo que complementa os gastos com educação dos estados e municípios, e ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), usados para pagar agentes da segurança pública do DF.



Antes disso, porém, outras exceções à regra já existiam. O arcabouço fiscal é o novo marco fiscal brasileiro, que chega para substituir o atual teto de gastos e reger os gastos públicos federais. A nova regra permite que as despesas da União tenham aumento real (acima da inflação), mas limitado ao crescimento da receita.

Assim como acontecia com o teto de gastos, há algumas exceções ao arcabouço fiscal. Tratam-se de despesas que o Congresso considera que não devem ser limitadas à regra fiscal.

Durante a tramitação do arcabouço fiscal na Câmara, os deputados optaram por retirar das exceções os gastos com o piso da enfermagem. A despesa, que constava na lista de exceções proposta do governo, passou a entrar na conta, e a decisão foi mantida pelo Senado.

Na Câmara, os deputados também tiraram o Fundeb das exceções, mas o Senado optou por reincluir o fundo da educação básica na lista de gastos que ficam de fora do arcabouço. Nesta terça-feira, a Câmara acatou a modificação do Senado. Já o FCDF estava, no texto original do governo, dentro do limite de gastos, e assim foi mantido na Câmara. No Senado, os repasses ao fundo passaram a ser uma exceção à regra, decisão que foi aceita pelos deputados na votação de ontem.

Os senadores tentaram, ainda, tornar exceção os gastos com ciência, tecnologia e inovação, mas os deputados rejeitaram a mudança.

Ainda na Câmara, antes da tramitação no Senado, os deputados votaram para retirar da lista de exceções o aporte de capital para estatais e as despesas com a cobrança pela gestão de recursos hídricos a cargo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).



Veja a lista de exceções ao arcabouço fiscal aprovado no Congresso