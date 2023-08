Reprodução: Governo do Distrito Federal Governo pretende criar novo ministério

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avança na criação do Ministério de Micro e Pequenas Empresas para acomodar nomes do Centrão na Esplanada. De acordo com o jornal O Globo, um ministro afirmou que este já é um ponto definido.



Nos últimos dias, têm avançado as negociações para a criação de um novo ministério e para a troca de cadeiras, a fim de acomodar representantes do PP e do Republicanos no governo. A expectativa é que o governo resolva a questão até esta sexta-feira (18).

O novo Ministério de Micro e Pequenas Empresas abrigaria o Sebrae, atualmente subordinado ao Ministério de Indústria e Comércio, do vice-presidente Geraldo Alckmin, tornando a pasta mais atraente para o Centrão. Estuda-se também a possibilidade de realocar algum ministro no novo ministério, abrindo espaço para PP e Republicanos em outra pasta.

Ao Globo, o presidente do Sebrae, Décio Lima, com quem Lula conversa sobre a possibilidade de criar o novo ministério, disse que apoia a ideia. "É um setor que merece uma política de Estado diferenciada. Criar um ministério é potencializar a vocação da economia brasileira, a vocação criativa da população. Falo sempre com o presidente e mostro o tema com muita paixão. Ele [Lula] está convencido que é um público que merece um olhar diferente", declarou.



De acordo com as discussões internas, o Ministério de Micro e Pequenas Empresas poderia lançar o Bolsa Empreendedor, além de abrir uma linha de crédito para micro e pequenos empresários.