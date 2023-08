Agência Brasil Banco Central

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (14) o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma "prévia" do PIB, de junho, que aponta alta de 0,63% no mês.



A economia brasileira, portanto, teve desempenho positivo no primeiro semestre, apesar da queda de 2% em maio.

O IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo de cada mês.



O BC estima que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer 2% em 2023. Isso porque no primeiro trimestre houve uma "surpresa positiva" na economia puxada pelo agronegócio.

“A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 passou de 1,2%, no Relatório de Inflação anterior, para 2,0% neste Relatório, em razão da surpresa positiva no primeiro trimestre”, diz o BC.

No primeiro trimestre, a atividade econômica surpreendeu as expectativas e avançou 1,9%.

Mesmo com a alta projetada pelo BC para o ano, 2023 deve significar desaceleração, se comparado ao ano passado em que a economia saltou 2,9%.