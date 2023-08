Reprodução: Flipar Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira (11) que a taxa de juros já está sendo precificada em 9,5% no mercado futuro, ressaltando que o BC fez o seu papel em flexibilizar a Selic com credibilidade.

"As condições financeiras começam a melhorar mesmo antes do BC concretizar esse processo de queda de juros. Isso possibilita um processo de queda de juros com maior credibilidade e estabilidade", afirmou, em palestra no Fórum de Gestão Empresarial da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), em Curitiba.

Na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), a taxa de juros caiu de 13,75% para 13,25%, na primeira redução em mais de três anos. A ata da reunião afirmou ainda que novas reduções nos juros estão previstas pelo BC.

Campos Neto pontuou, no entanto, que as metas impostas pelo governo para a economia ainda carecem de credibilidade no mercado, mas disse que, se o governo conseguir cumpri-las, o ambiente para redução dos juros será ainda mais favorável.

"Há uma diferença grande entre metas fiscais do governo e o que mercado acredita. Se o mercado acreditasse que o que será feito de fiscal é exatamente o que o governo promete, a gente teria uma curva de juros lá na frente mais baixa, propiciando uma queda maior e mais duradoura de juros. Essa harmonização de política monetária e fiscal também depende de expectativas", afirmou.

"Tenho muita convicção que se o mercado acreditasse que o que vai ser feito de fiscal é exatamente o que o governo está prometendo, a gente teria uma curva de juros mais baixa e iria propiciar uma queda mais sustentável e duradouro. É muito importante estarmos trabalhando", acrescentou.





Além disso, ele ressaltou que o país deve seguir avançando com a agenda de reformas estruturantes e elogiou o presidente da Câmara, Arthur Lira, por retomar o debate sobre a reforma administrativa .

"A fala do (presidente da Câmara) Arthur Lira sobre revisitar a reforma administrativa é muito importante em um País que gasta muito e tem muitas despesas indexadas", acrescentou.