Lorena Amaro Nubank passa Banco do Brasil e vira 4º maior banco do Brasil; confira

No segundo trimestre de 2023, a Nubank alcançou a posição de quarto maior banco brasileiro em quantidade de clientes, superando o Banco do Brasil. De acordo com os dados do Ranking de Reclamações do Banco Central (BC), o banco digital registrou 77,6 milhões de clientes, enquanto o BB contabilizou 74,5 milhões.

A Caixa Econômica Federal continua liderando a lista, com mais de 150 milhões de correntistas. Veja a lista completa:

Caixa Econômica Federal: 150.374.233 clientes Bradesco: 104.486.688 clientes Itaú Unibanco: 99.936.353 clientes Nubank: 77.665.209 clientes Banco do Brasil: 74.579.521 clientes Santander: 64.360.563 clientes Original: 50.266.862 clientes Mercado Crédito: 47.390.877 clientes AME Digital: 32.678.718 clientes Pagbank-Pagseguro: 29.451.137 clientes





Na edição anterior do levantamento, em março, a Nubank ainda aparecia atrás do BB em quase 1 milhão de clientes. O banco digital tinha na época 73,169 milhões, contra 74,15 do estatal.