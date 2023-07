redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cobrou nesta terça-feira (25) uma redução maior que 0,25 pontos percentuais na taxa básica de juros (Selic) na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), marcada para os dias 1 e 2 de agosto.

"(Uma redução de) 0,25 ponto não está bom, precisa de um pouco mais para sinalizar (mudança do cenário)", declarou em entrevista à BandNews, acrescentando que essa é uma demanda geral.



"Não é uma perspectiva apenas do governo, do presidente, é do povo brasileiro. Tenho absoluta convicção que os bancos darão sua contribuição para a retomada do emprego (após a queda dos juros)."

O ministro concedeu entrevista para detalhar o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que, segundo ele, será lançado no dia 11 de agosto. De acordo com Costa, a redução dos juros pode ajudar no PAC.

"Os empresários estão esperando (cair a taxa de juros), a dona de casa está esperando para financiar uma geladeira mais barata. Essa é a nossa expectativa para financiar também os investimentos do PAC."

Após dois adiamentos do lançamento do Novo PAC, o ministro disse que a data de 11 de agosto “está na agenda do presidente Lula. O carro chefe são os investimentos em infraestrutura, mas além da infraestrutura, temos os investimentos na área social”.

Rui Costa afirmou que o túnel Santos-Guarujá fará parte do novo PAC, mas na modalidade PPP (Parceria Público-Privada). “O túnel Santos-Guarujá essa obra estará no PAC nós estamos dialogando com o Estado de São Paulo, com o ministro dos Portos [e Aeroportos, Márcio França], mas ela deve ser feita numa modelagem de PPP utilizando inclusive recursos que o Porto de Santos tem”, disse.