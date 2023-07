Tânia Rêgo/Agência Brasil Recenseador durante o censo demográfico 2022

O IBGE prorrogou as inscrições de dois processos seletivos simplificados (PSS) em andamento. As inscrições terminariam ontem (19/07) e foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (23/07). Os PSS oferecem vagas para trabalho temporário em duas funções: Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) nos 26 estados do país e no Distrito Federal.

Ao todo, há 7.548 vagas, sendo 6.742 para APM, que exige o nível médio completo, e 806 para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

As vagas estão abertas são para os seguintes cargos:

Agente de pesquisas e mapeamento com 6.742 vagas e salário de R$ 1.387,50

Supervisor de coleta e qualidade com 806 vagas no total e salário R$ 3.100,00

O supervisor de coleta é responsável por organizar, planejar e executar atividades estabelecidas no cronograma, além de gerenciar os trabalhos, acompanhar a coleta dos dados, controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com expediente diário de 8 horas. A vaga conta com um contrato de 1 ano, sujeito à prorrogação por até 3 anos.

O agente de pesquisas visita domicílios, coleta dados e faz pesquisas de natureza estatística. Os aprovados também serão contratados por um período inicial de 1 ano, com a possibilidade de prorrogação por até 3 anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias.

Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, a prova abordará os seguintes temas: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

Para as posições de supervisor de coleta e qualidade, o conteúdo abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia. Além disso, o edital pede que o candidato possua a carteira nacional de habilitação (CNH) no mínimo categoria B.

As inscrições serão pela internet. O edital completo e o link para inscrições estão disponíveis no site da empresa organizadora da seleção, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . A taxa de inscrição será de R$ 42,20 para ambos as funções.