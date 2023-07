Tânia Rêgo/Agência Brasil Concurso do IBGE recebe inscrições até hoje para 7,5 mil vagas temporárias

Termina às 23h desta quarta-feira (19), o prazo para inscrições para duas seleções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 7,5 mil vagas temporárias em todo o Brasil. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.

As vagas estão abertas são para os seguintes cargos:

Agente de pesquisas e mapeamento com 6.742 vagas e salário de R$ 1.387,50

Supervisor de coleta e qualidade com 806 vagas no total e salário R$ 3.100,00

O supervisor de coleta é responsável por organizar, planejar e executar atividades estabelecidas no cronograma, além de gerenciar os trabalhos, acompanhar a coleta dos dados, controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com expediente diário de 8 horas. A vaga conta com um contrato de 1 ano, sujeito à prorrogação por até 3 anos.



O agente de pesquisas visita domicílios, coleta dados e faz pesquisas de natureza estatística. Os aprovados também serão contratados por um período inicial de 1 ano, com a possibilidade de prorrogação por até 3 anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias.



Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, a prova abordará os seguintes temas: Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.

Para as posições de supervisor de coleta e qualidade, o conteúdo abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia. Além disso, o edital pede que o candidato possua a carteira nacional de habilitação (CNH) no mínimo categoria B.

Para ambas as vagas é preciso somente ter o Ensino Médio completo. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

As seleções incluem uma prova objetiva, que possui caráter eliminatório e classificatório. A prova será realizada no dia 17 de setembro, com duração de 3 horas e 30 minutos. A divulgação do resultado final dos processos seletivos está prevista para o dia 23 de outubro. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais dois.

Além das inscrições, hoje também é o último dia para solicitar isenção da taxa de inscrição. Os editais estabelecem gratuidade para candidatos que compreendem as seguintes condições:

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;

Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).