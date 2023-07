Agência Brasil Desenrola entrou em vigou na última segunda-feira

As pessoas que estão inadimplentes têm uma ótima oportunidade de ajustar sua situação com o início do Programa Desenrola Brasil . Com isso, foram estabelecidos vários caminhos para regularizar o nome. Contudo, existem riscos com novos golpes que surgem visando a população.

O programa de renegociação do governo federal que visa destravar os créditos de pessoas inadimplentes no país. Ele começou a valer a partir do dia 17 de julho. Nessa primeira fase acontece a extinção de dívidas bancárias de até R$ 100 e uma etapa de renegociação de dívidas bancárias que pode beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros.

“O Desenrola Brasil vai possibilitar a extinção e alguns casos e a negociação de dívidas com descontos e condições especiais de pagamento em outros, o que é muito interessante. No entanto, este novo programa já tem sido utilizado por golpistas. Eles utilizam da amplitude e interesse do tema e da vulnerabilidade das pessoas para roubar dinheiro ou obter dados pessoais das vítimas”, alerta Afonso Morais, CEO da Morais Advogados Associados, especialista em combate a fraudes e golpes.

A cada novo evento, surgem novos golpes via internet. Assim, o especialista conta que logo que o programa começou a ser vinculado pela mídia, os criminosos já iniciaram o envio de e-mails, mensagens e até criaram sites espalhando notícias falsas e fazendo vítimas usando o nome do programa.

Golpistas estão espalhando uma notícia falsa, utilizando até mesmo de vídeos da TV Cultura, TV Globo e outras emissoras. Esses vídeos erroneamente vinculados usam títulos de reportagens falsas, como: "Desenrola Brasil: O Programa está acontecendo nessa semana, perdoando dívidas com 99% de descontos".

Muitos desses dados são da época de divulgação do Feirão Serasa de 2021. As informações, portanto, não condizem com o novo programa do governo. A descrição da "reportagem" ainda diz que o novo programa do governo vai garantir a quitação de débitos com 99% de desconto e que ela é feita de forma 100% online.

“Geralmente esses materiais possuem links com os dizeres como "Toque em Saiba mais e realize sua consulta", induzindo as pessoas a clicarem e caírem no golpe. Pois a partir disso acontece a artimanha do phishing, e aí está o perigo”, conta Afonso Morais.

Os ataques de phishing são muito comuns e envolvem o uso de mensagens que aparentam ser legítimas para obter informações confidenciais, como senhas e números de cartões. Portanto, é importante ter cuidado com qualquer mensagem recebida por e-mail ou redes sociais, especialmente aquelas que contêm links suspeitos ou solicitam dados pessoais.

Além disso, o especialista de golpes alerta que podem ser feitos contatos falando que facilitarão as negociações e até oferta de serviços para limpar o nome das pessoas, realizando, na verdade, a obtenção de dados e dinheiro de forma irregular.

Para fugir dessas situações, Afonso Morais detalhou algumas atitudes que combatem golpes de links falsos, phishing e outros vírus: