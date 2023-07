redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (19) que enviará uma contraproposta do acordo entre União Europeia e Mercosul em, no máximo, três semanas.

"Nós elaboramos a resposta brasileira, está sendo discutida e em duas ou três semanas entregaremos a proposta à União Europeia", disse Lula a repórteres após participar da terceira cúpula UE-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) em Bruxelas.

O presidente disse estar confiante na aceitação dos seus termos por parte da UE.

"Pela primeira vez estou otimista de que concluiremos este acordo ainda este ano, e seria muito bom se pudéssemos concluir este acordo durante a presidência da Espanha", afirmou Lula.

"Foi uma reunião extremamente exitosa. Acho que de todas as reuniões que participei com a União Europeia, essa foi a mais exitosa. Há oito anos não havia reunião da Celac. A participação de 60 países demonstrou de forma inequívoca o interesse da União Europeia de voltar seus olhos para a América Latina", disse o presidente.

O acordo foi selado em 2019, mas suspenso temporariamente por preocupação do bloco europeu com a questão ambiental. Por parte de Lula, também preocupa a possibilidade de empresas europeias participarem de licitações no Brasil.

A Comissão Europeia anexou um apêndice ao texto para que sejam cumpridas algumas metas ambientais.

Lula falou também sobre a promessa da UE de oferecer US$ 100 bilhões para combater o desmatamento das florestas e repetiu a promessa de combater a devastação da Amazônia.

"Em agosto, teremos pela primeira vez em 45 anos uma reunião com todos os países amazônicos para discutir uma estratégia em defesa do território amazônico, levando em conta que na Amazônia da América do Sul tem 50 milhões de seres humanos que precisam de qualidade de vida", afirmou.

O presidente disse que a Cúpula Celac-UE foi "extremamente exitosa".

"Acho que de todas as reuniões que participei com a União Europeia, foi a mais exitosa de todas elas", afirmou o mandatário antes de iniciar sua viagem de volta ao Brasil.