Reprodução Fernando Haddad discurso no evento da Fiesp

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (18) que o governo federal só pretende enviar a r eforma do Imposto de Renda "lá no fim do ano", após aprovação reforma tributária, que vai mexer no consumo.

"(Envio da proposta com foco na renda) Só depois da aprovação da Reforma Tributária do consumo. Lá para o fim do ano. Vamos começar as discussões internas da Fazenda", disse Haddad, em conversa com jornalistas na Fazenda.

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Reforma Tributária sobre o consumo na última semana. A medida agora está no Senado e a previsão é que permaneça lá por pelo menos dois meses.

O ministro trata as duas propostas como de igual prioridade para conseguir cumprir a meta de zerar o déficit público em 2024, no entanto, sabe que o tema da renda é mais "espinhoso" e desagrada setores economicamente mais favorecidos.

Haddad também criticou a possibilidade de incluir a desoneração da folha de pagamento no texto da Reforma Tributária sobre o consumo. Ele argumentou que seria uma “mistura” de assuntos distintos.

"Seria muito ruim se isso acontecesse, vai misturar assuntos muitos diferentes e comprometer a reforma sobre consumo", avalia.