Na terceira semana de julho de 2023, o preço médio do litro da gasolina no município de São Paulo foi de R$ 5,499, o que representa uma queda de 0,74% em relação à média registrada na semana anterior, R$ 5,540. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos da capital paulista entre os dias 10 e 16 de julho.

Considerando os preços praticados nos diferentes bairros da cidade, houve grande variação. Os bairros com a gasolina mais cara são Alto de Pinheiros, Ibirapuera e Vila Buarque, com valor médio de R$ 7,190 por litro. Já o preço mais barato foi encontrado no bairro Jardim IV Centenário, a R$ 4,650 o litro. A diferença entre os dois valores é de 54,6%.

Veja, abaixo, a relação dos dez bairros com a gasolina mais cara e dos dez bairros com a gasolina mais barata no município de São Paulo.

Menores preços

Bairro Valor médio (R$)



Jardim IV Centenário R$ 4,650

Vila Rio Branco R$ 4,896

Chácara California R$ 4,940

Pari R$ 4,955

Parque Boa Esperança R$ 5,007

Vila Jaguará R$ 5,038

Cidade Carvalho R$ 5,043

Cidade Dutra R$ 5,052

Vila Anastacio R$ 5,057

Brooklin Novo R$ 5,059

Maiores preços

Bairro Valor médio (R$)