Antônio Cruz/Agência Brasil - 12/07/2023 Presidente Lula, e a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano

A Caixa Econômica Federal (CEF) já retirou 225 mil clientes do negativo na primeira fase do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas do governo federal que começou na última segunda-feira. O banco espera atingir 13 milhões de clientes com essa e outras iniciativas.

Na etapa inicial do programa, os clientes que possuem dívidas de até R$ 100 têm a oportunidade de serem excluídos dos cadastros externos de restrição de crédito. Isso significa que eles voltam a ter a possibilidade de solicitar empréstimos em instituições financeiras.

"Das pessoas que têm até R$ 100 em dívida, nós já desnegativamos retiramos do negativo 225 mil clientes", disse ao Grupo Estado a presidente da estatal, Rita Serrano.

"Na sexta-feira, dia 21, nós vamos abrir todas as agências da Caixa no País inteiro uma hora mais cedo, e vamos fazer uma campanha intensiva do Desenrola", afirmou a presidente do banco. Os clientes receberão avisos sobre o mutirão. Segundo a presidente, a alta administração também estará presente nas agências.

“Tem um banco só que está em dúvida de adere ou não, porque ele tem pouca vantagem no crédito presumido e tem 1 milhão de pessoas negativadas: o Nubank. Estamos aguardando. Se eles aderirem, serão 2,5 milhões de CPFs [com o nome limpo]”, disse Fernando Haddad, Ministro da Fazenda.

A vice-presidente de Negócios de Varejo da Caixa, Maria Cristina Farah, afirmou que consideradas todas as renegociações em potencial, não só as do Desenrola, o banco público pode atingir 13 milhões de clientes, com 17 milhões de contratos de crédito. "Em dívida total, são R$ 221 bilhões", disse.

Na primeira fase do Desenrola, que entrou em vigor nesta segunda-feira , as instituições financeiras limpam o nome das pessoas contempladas na da chamada Faixa 2, com salários de até R$ 20 mil e dívidas contraídas até 31 de dezembro do ano passado.

A primeira etapa do Desenrola já está em operação. Pessoas desse grupo podem realizar as renegociações diretamente com os bancos, que oferecem descontos e condições especiais. O Portal iG entrou em contato com os principais bancos que irão participar do programa.

Em setembro, está prevista para ter início a segunda fase do programa. Nela, serão contempladas pessoas da chamada Faixa 1, destinada a quem recebe até dois salários mínimos ou está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e tem dívidas de até R$ 5 mil.

Além de dívidas com bancos, essa segunda etapa também permitirá a renegociação de dívidas com outras empresas credoras, como varejistas. A população da Faixa 1 poderá acessar todas as suas dívidas em um aplicativo do Desenrola , onde poderá obter descontos e escolher uma forma para quitar ou parcelar os débitos.