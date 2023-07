Wikimedia Commons Processamento da folha de pagamento do INSS foi acelerado

A Dataprev informou nesta quarta-feira (19) que implementou neste mês uma nova tecnologia para processar as informações da folha de pagamentos de pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



De acordo com o presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, o tempo de processamento da folha de pagamentos caiu pela metade, de 96 horas para 48 horas. A agilidade beneficia 38,2 milhões de pessoas.

"Parece pouco, mas era um momento de foco intenso aqui na casa. São 48 anos pagando pontualmente. É considerada, corretamente, a tarefa mais importante da casa. Isso libera energias nossas e do INSS, que tinha depois de aferir se tudo estava sendo feito corretamente. Libera tempo para fazer coisas até mais importantes, como análise desses dados, estudos. Que só podem ser pensados depois", disse Rodrigo em coletiva de imprensa.

A mudança realizada pela Dataprev fez com que os dados deixassem de ser processados na chamada plataforma alta para serem processados em plataforma baixa. Além da agilidade, o novo método também tem maior capacidade de manutenção, tornando a operação mais segura.

"É uma das maiores folhas de pagamento do mundo e, obviamente, você tem que investir em tecnologia para isso", afirmou Rodrigo.



Segundo o presidente da Dataprev, a mudança tecnológica representa uma "parte importantíssima" para reduzir a fila do INSS. Atualmente, 1,78 milhão de pessoas estão na fila do órgão aguardando aprovação de benefício.

"Para nós, o processamento ser menor no tempo nos dá folga para usar energia em melhorar o atendimento aos brasileiros. Tecnologia e investimentos que estão sendo feitos aqui é uma das partes dos quebra cabeças mais importante para sair da situação em que estamos. Tecnologia é uma das pecinhas da fila do INSS", declarou o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.