Marco Verch/divulgação H&M: varejista anuncia chegada ao Brasil em 2025

A H&M irá abrir lojas físicas e um e-commerce no Brasil em 2025, segundo informou a companhia nesta segunda-feira (17).

A H&M vai fazer um parceria com a Dorben Group, empresa que opera na América Central e do Sul no setor varejista, para ajudar na sua expansão para o Brasil, conforme divulgou a marca sueca. A varejista abriu a sua primeira loja na América Latina em 2012, no México.

O lançamento no Brasil ocorre em um momento em que a rede de fast fashion busca acelerar sua expansão em todo o continente americano, em especial na América Latina.

“Com uma população de mais de 210 milhões de pessoas no Brasil e uma grande valorização da moda, vemos um potencial considerável de expansão nesse mercado”, afirmou a varejista em comunicado para a imprensa.