Pedro França/Agência Senado Ailton de Aquino Santos e Gabriel Galípolo

Os indicados do governo federal para diretorias do Banco Central assumem os cargos às 10h desta quarta-feira (12). O ex-secretário executivo da Fazenda Gabriel Galípolo assumirá a Diretoria de Política Monetária e o funcionário de carreira do BC Ailton de Aquino Santos assumirá a diretoria de Fiscalização.



Com isso, o governo federal ganha duas cadeiras das nove que compõe o Comitê de Política Monetária (Copom), responsável pela definição da taxa básica de juros, a Selic. Todos os votos têm o mesmo peso, e o grupo majoritário define os rumos da política monetária.

Entre os representantes, está o presidente do BC, Roberto Campos Neto, alvo de críticas da administração federal por manter os juros em 13,75% ao ano, maior patamar desde 2016, mesmo em meio à queda da inflação.

A próxima reunião se dará entre 1 e 2 de agosto. A expectativa do mercado financeiro é que haja redução na taxa em 0,24 pontos percentuais já neste encontro.

Na última ata do Copom, o Banco Central afirmou que havia uma "a avaliação predominante" para se iniciar o início do corte de juros no encontro do próximo mês.



"Nesse debate, observou-se divergência no Comitê em torno do grau de sinalização em relação aos próximos passos. A avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião."



Na terça-feira (11), o IBGE divulgou deflação de 0,08% em agosto, o que levou o IPCA em 12 meses para 3,16%, abaixo da meta deste ano, de 3,25%.