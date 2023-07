Pedro França/Agência Senado Ailton de Aquino Santos e Gabriel Galípolo foram aprovados por comissão

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (4) as indicações do governo federal para que Gabriel Galípolo e Ailton Aquino dos Santos se tornem diretores do Banco Central (BC). Os nomes devem passar ainda nesta tarde pelo plenário da Casa.



Com 23 votos favoráveis e dois contrários, o ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi aprovado para assumir o cargo de diretor de Política Monetária da instituição. Já o servidor de carreira do BC Ailton Aquino dos Santos teve 24 votos a favor e um contra para assumir a diretoria de Fiscalização.

Desde o começo do ano, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem criticado a condução da política monetária do BC, que mantém a taxa básica de juros em patamar elevado de 13,75% ao ano desde agosto do ano passado.

Em sua fala durante a sabatina desta terça-feira, Galípolo disse aos senadores que "não cabe a nenhum economista, por mais excelência que tenha, impor o que ele entende ser o destino econômico do país à revelia da vontade democrática e dos seus representantes eleitos, que são os senhores".



Se os nomes forem aprovados pelo plenário do Senado, Aquino dos Santos se tornará o primeiro diretor negro da história do BC. "Para chegar à condição de indicado a um cargo tão relevante, foram muito obstáculos e desafios que um garoto negro, de família pobre, do interior da Bahia, teve que superar", disse ele durante a sabatina.