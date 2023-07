Reprodução: Flipar Recenseadores do IBGE=

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu nesta terça-feira (4) 7.548 vagas temporárias, sendo 6.742 para agente de pesquisa e mapeamento e 806 para supervisor de coleta e qualidade.

A remuneração mensal de um agente de pesquisa e mapeamento é de R$ 1.387,50, e a de um supervisor de coleta e qualidade é de R$ 3.100. A carga horária será de 40 horas semanais para ambos, sendo 8 horas diárias.

As inscrições abriram às 10h desta terça e seguem até às 23h do dia 19 de julho. Para se inscrever, é preciso acessar o site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), que organiza as duas seleções. A taxa de inscrição é de R$ 42,20.

Para se candidatar às vagas, é necessário ter ensino médio completo. O cargo de supervisor exige também a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) definitiva ou provisória no mínimo de categoria B, dentro do prazo de validade.

Os candidatos aprovados terão contrato de um ano, podendo ser prorrogado por mais dois.

As provas são objetivas, eliminatórias e classificatórias. Os certames estão marcados para 17 de setembro, com duração de 3h30. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.

Clique aqui para ler o edital do concurso para agente de pesquisa na íntegra, e aqu i para o edital de supervisor de coleta e qualidade.

De acordo com o IBGE, as funções de um agente de pesquisa e mapeamento são: visitar casas e estabelecimentos de qualquer natureza, sejam eles comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais escolhidos de acordo com o tema a ser pesquisado.

Um supervisor de coleta e qualidade tem entre suas atribuições: organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciar trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras.