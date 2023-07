Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, durante coletiva à imprensa no salão verde da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que continua ouvindo todos os setores da sociedade – governadores, prefeitos e empresários – em busca de um consenso para votar a reforma tributária até sexta-feira (7).

Por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa da Presidência da Câmara, Lira disse estar convencido que, junto com os líderes partidários, conseguirá esse consenso para colocar a reforma (PEC 45/19) para ser votada até sexta.

O relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro, já admitiu fazer alterações para atender os governadores, com quem se reuniu na noite desta terça-feira. Existe, portanto, a intenção de votar o texto ainda nesta semana, antes do recesso do Legislativo.

“Estamos em um momento de diálogo e vamos fazer a convergência entre as sugestões dos estados em tudo o que for possível. No que não houver consenso, a gente vai para o painel”, disse o relator.