Agência Brasil Aneel autoriza novas tarifas de transmissão de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira (4) novas tarifas de trasmissão de energia elétrica e o aumento na receita das transmissoras. As medidas devem impactar a conta de luz dos consumidores em cerca de 2,35%.



Os efeitos, porém, só serão notados pelos consumidores depois das novas tarifas de transmissão entrarem em vigor, o que acontece anualmente e varia de acordo com o aniversário de contrato de cada concessão.

As Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) foram reajustadas em 12,9% para o segmento consumo e 4,4% para o segmento geração. Os novos valores são válidos até junho de 2024.



Já a Receita Anual Permitida (RAP) para as concessionárias de transmissão para o ciclo 2023-2024 teve alta de 14,3% em relação ao ciclo anterior. A receita máxima das transmissoras é regulada pela Aneel, e teve aumento sobretudo por conta do índice de reajuste previsto nos contratos de concessão, a expansão do sistema de transmissão com a entrada em operação de 23 novos contratos e os efeitos financeiros associados.