Márcio França

Em entrevista à "Voz do Brasil" o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, declarou que o governo avançou com o programa " Voa Brasil ", que dará descontos na compra de passagens aéreas. Segundo ele, a pasta está desenvolvendo um aplicativo, que irá ao ar em agosto, para compra de passagens mais baratas.

"Vamos criar um aplicativo em que você vai digitar seu CPF, se você não voou nos últimos 18 meses, e escreve lá quero ir de Brasília à Manaus e aí (o aplicativo) vai te dar todas as opções que são sempre por um valor único de R$ 200 para ida e R$ 200, volta", disse o ministro.



França disse ainda que a medida irá beneficiar passageiros que não voam há, pelo menos, 18 meses.

Ele criticou as companhias aéreas que aumentam o preço dos bilhetes para usuários que viajam com frequência.

"As empresas estão subindo os preços, tentando tirar o máximo de quem já voa. Isso é um equívoco. Nos queremos incentivar novas pessoas a voarem", disse.



O ministro disse também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu celeridade nos processos para atrair empresas de baixo custo (low cost) para o Brasil.



França disse que essas empresas, no entanto, vão demorar a chegar no país, portanto, procurou as companhias tradicionais para que reduzam os custos.

Segundo ele, as companhias viram com bons olhos a aderência ao programa Voa Brasil.