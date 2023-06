Oédson Alves/Agência Brasil - 05/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que descontos podem ser prorrogrados

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (28) que o governo estuda prorrogar o programa de descontos em carros para pessoas jurídicas.



A Medida Provisória que lançou o programa previa que, por 15 dias, apenas pessoas físicas poderiam comprar carros com descontos subsidiados pelo governo. Passado esse período, o prazo foi prorrogado por mais 15 dias , fazendo com que os recursos destinados ao programa possam se encerrar antes da medida alcançar pessoas jurídicas.

"Nós estamos discutindo com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, eventualmente, a prorrogação para veículos abertos, para pessoa jurídica, porque isso afeta determinadas montadoras. Isso está sendo discutido em virtude desse particular em que as pessoas físicas esgotaram o crédito do programa antes da abertura para pessoa jurídica", disse Haddad, em entrevista à jornalista Míriam Leitão, da Globonews.

O programa foi idealizado pelo governo para dar descontos em carros que custam até R$ 120 mil. Segundo painel atualizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na útima sexta-feira (23), as montadoras já usaram R$ 420 milhões dos R$ 500 destinados a descontos em carros.



O programa também contempla descontos em vans, ônibus e caminhões - esses podem ser acessados por pessoas jurídicas. Segundo o mesmo painel, R$ 140 milhões foram usados para descontos em vans e ônibus e R$ 100 milhões para ofertas em caminhões - os limites são, respectivamente, R$ 300 milhões e R$ 700 milhões.