FreePik/katemangostar Grandes bancos vão participar do Desenrola

Os principais bancos brasileiros vão aderir ao programa Desenrola Brasil , permitindo que seus clientes renegociem dívidas. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco confirmaram à reportagem que vão aderir ao programa.



Além destes, C6, Neon, PagBank e Banco Pan também informaram à reportagem que querem aderir ao Desenrola. Nubank e Banrisul disseram que ainda estão avaliando a participação no programa.

Mercantil e Inter ainda não retornaram o contato da reportagem. No início do mês , as duas instituições haviam informado que ainda avaliavam a participação no Desenrola.

Neste primeiro momento, o programa vai permitir que bancos, cooperativas de crédito e outros credores se inscrevam para participarem do Desenrola. A previsão para os devedores poderem acessar o sistema e iniciarem as renegociações de dívidas é para setembro.

Como funciona o Desenrola

A expectativa do governo é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa, que está dividido em duas faixas.

A Faixa 1 é destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os devedores desta faixa poderão negociar dívidas de até R$ 5 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Débitos com garantia real, dívidas de crédito rural, dívidas de financiamento imobiliário e operações com funding ou risco de terceiros não poderão ser negociados.

Para quitar as dívidas, a taxa de juros máxima será de 1,99%, a parcela mínima será de R$ 50, o pagamento poderá ser feito em até 60 vezes e o prazo de carência será de no mínimo 30 dias e de no máximo 59 dias.

Já na Faixa 2, entram pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Elas poderão renegociar dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. Não são enquadradas no programa dívidas que sejam relativas a crédito rural, possuam garantia da União ou de entidade pública, não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros, tenham qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos, ou tenham qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.



As negociações da Faixa 2 poderão ser feitas tanto no programa oficial do Desenrola quanto nos canais das próprias instituições financeiras.

Durante o mês de agosto, o governo fará um leilão para definir quais empresas participarão do Desenrola. Quem oferecer mais descontos em dívidas será contemplado.