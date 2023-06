Fernanda Capelli Santander oferece descontos de até 56% em leilão de imóveis

O Santander Brasil promoverá um leilão de 57 imóveis, incluindo casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. Os valores, segundo o banco, estão até 56% abaixo das avaliações de mercado. Os imóveis estão localizados em diversas regiões do Brasil.

Os participantes poderão optar por parcelamentos de até 420 meses. Outro benefício é a possibilidade de utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra dos imóveis.

Em Ribeirão Preto (SP), há um apartamento de 25 m2 disponível para oferta a partir de R$ 169 mil, representando um desconto de 29%. Já em Franco da Rocha (SP), uma casa com 67 m2 está à venda a partir de R$ 159,2 mil, o que representa uma redução de 32% em relação à avaliação. Na capital, encontra-se um apartamento de 206 m2 que pode ser adquirido a partir de R$ 1 milhão, oferecendo um desconto de 30%.

Em Camaçari (BA), uma casa com 230 m2 está recebendo lances a partir de R$ 179,2 mil. No Nordeste, mais especificamente em Aracaju (SE), é possível adquirir um apartamento de 59 m2 a partir de R$ 81,9 mil, com um desconto de 33%. Em Cristinápolis (SE), uma casa com 318 m2 está à venda a partir de R$ 31,8 mil, representando um desconto de 56% em relação à avaliação.

Como participar?

Os interessados podem enviar lances até segunda-feira, 3 de julho, às 15h, por meio da plataforma Superbid Exchange ou pelo portal do Santander.