Reprodução Fernando Haddad discurso no evento da Fiesp

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad declarou nesta segunda-feira (26) que estuda mudanças relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, apresentar uma "série de sugestões" para alterar parâmetros do fundo.



"Ele me apresentou uma série de questões que nós vamos estudar", disse Haddad, sem dar detalhes de quais propostas seriam analisadas.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Desde que assumiu o ministério, Marinho tem sido crítico ao saque-aniversário do FGTS. Para ele, a medida enfraqueceu os trabalhadores e o poder de investimento do fundo em habitação, saneamento e infraestrutura.

Quando optam pela modalidade, os trabalhadores perdem direito ao saque integral em caso de demissão por justa causa.

Haddad disse ainda ter se reunido com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para fechar os detalhes do Plano Safra, que será anunciado nesta terça-feira (27).